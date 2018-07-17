Kütahya'da silahlı çatışma: 2 yaralı

Kütahya'da bir iş yeri önünde çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Gazi Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde Arif ve Hüseyin Y. kardeşlere ait iş yerine gelen cezaevi firarisi Arif D. ve Kamil C, tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.
Bunun üzerine Arif ve Hüseyin Y. kardeşler de açılan ateşe pompalı tüfeklerle karşılık verdi.
Olayda, Arif D. ve Kamil C. ağır yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İş yeri sahibi Arif ve Hüseyin Y. kardeşler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Silahlı çatışma nedeniyle çevredeki araçlara ve iş yerlerine çok sayıda saçma isabet etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum