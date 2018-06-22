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Kütahya'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.S, av tüfeğiyle Mehmet Altıner ve Abdulmuttalip Dinç'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Altıner ve Dinç, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan L.S, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya slah Tavşanlı yaralama

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