Kütahya'da stok tankından sülfürik asit sızıntısı

Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Etimaden Emet Bor İşletmesindeki sülfürik asit stok tankında sızma meydana geldi. Alınan önlemler nedeniyle sızan asidin çevreye zarar vermediği belirlendi.

Emet Bor İşletme Müdürlüğü ekipleri, işletme sahasındaki 10 bin tonluk sülfürik asit stok tankında sızdırma meydana geldiğini tespit etti. Sızan asitten dolayı bölgede yoğun koku oluşurken ekipler, asidin bir kısmını başka bir stok tankına aktardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonunda, alınan önlemler nedeniyle sızan asidin çevreye zarar vermediği belirlendi.

Bölgeye gelen AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, işletme yetkililerinden bilgi aldı. Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sızdırmadan dolayı tehlikeli bir durumun bulunmadığını söyledi. Sülfürik asit sızıntısının tespit edilmesinin hemen ardından gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Tan, halihazırda herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

