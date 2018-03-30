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Kütahya'da tescilli tarihi binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:05 | Son Güncelleme

İki katlı metruk halde bulunan tescilli tarihi binada çıkan yangında hasar oluştu

Kütahya'da iki katlı metruk halde bulunan tescilli tarihi binada çıkan yangında hasar oluştu.

Saray Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde bulunan Hüseyin Erdoğmuş'a ait ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatı katını saran yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Görgü tanığı Tayfun Benliay, binaya sürekli madde bağımlılarının girip çıktığını, yangının da burada ateş yakanlar yüzünden çıkmış olabileceğini belirtti.

Öte yandan, bina sahibi Erdoğmuş'un tescilli tarihi yapıyı restore etme hazırlığında olduğu öğrenildi.

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