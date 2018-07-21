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Kütahya'da toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Domaniç ilçesindeki derede çok sayıda ölü balık bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki derede çok sayıda ölü balık bulundu.

Güneyköy yakınlarındaki Güneyköy Deresi'nde çok sayıda ölü balık olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

Piknik yapmak için bölgede bulunanlar, ölmek üzere olan balıkları, yakındaki çeşmelerin havuzlarına taşıyarak yaşatmaya çalıştı.

Köydeki caminin minaresinden ve jandarma araçlarından telef olan balıkların yenilmemesi için anons yapıldı.

- "Sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz"

Köy muhtarı Baki Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık ölümlerinin dereye bırakılan kimyasal atık nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Suyun renginde değişiklik olduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Öğle saatlerinden sonra köyümüzde yaşayan vatandaşlarımız deredeki balıkların telef olduğunu bana telefonla bildirdi. Geldim, baktım, bütün balıklar telef olarak kıyıya vurmuş. Ayrıca bağımız, bahçemiz de bu dereden besleniyor. Sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz."

Hakkı Aykan da "Biz buraya geldiğimizde su simsiyahtı. Bir saat sonra balık ölümleri görmeye başladık. Daha sonra bölgedeki arkadaşlarımızla balıkları çeşmeye taşıdık ancak buna rağmen yaşamadılar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balık ölümleri Kütahya

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