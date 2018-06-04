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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Simav ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, eşi yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Caner yönetimindeki 45 TA 6908 plakalı otomobil, Simav-Gediz karayolunun Karamanca köyü girişinde Kamil Tuncel'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kamil ve eşi Ayşe Tuncel ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Tuncel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Motosiklet simav trafik kazası

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