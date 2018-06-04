Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kamil Caner yönetimindeki 45 TA 6908 plakalı otomobil, Simav-Gediz karayolunun Karamanca köyü girişinde Kamil Tuncel'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Kamil ve eşi Ayşe Tuncel ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Tuncel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme
Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Son dakika! Ünlü karikatürist Nuri Kurtcebe tutuklandı
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Anadolu aslanına büyük ilgi!
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum