Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sadettin Kandemir yönetimindeki 43 AAF 396 plakalı otomobil, Demirbilek köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sadettin, eşi Emine Kandemir ve Mehmet Böcekçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Kandemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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