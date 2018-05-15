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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü

Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Bakır'ın (80) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Durabey köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Bakır, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ceset, Domaniç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da elektrikli bisiklet şarampole uçtu: 1 ölü

Kütahya'da elektrikli bisiklet şarampole uçtu: 1 ölü

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Domaniç elektrikli bisiklet Kütahya

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