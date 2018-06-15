Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

Kütahya'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alihan Özen (19) yönetimindeki 43 UT 940 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Çubuk Caddesi'nde Fatih Merthanlı'nın (43) kullandığı 54 KG 731 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki Nevin, Kerem ve Zehranur Merthanlı ile Cemalettin Bunar, Fatma Erdoğan ve Sara Eda Akçakaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Her iki araçtaki yolcuların, bayram nedeniyle yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.
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