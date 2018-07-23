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Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hikmet Yılmaz yönetimindeki 43 UZ 668 plakalı midibüs, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 15. kilometresinde, aynı yönde seyreden Ahmet Cengiz'in kullandığı 54 DU 668 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Tavşanlı trafik kazası

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