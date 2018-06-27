Kütahya'da traktör devrildi: 1 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 43 YC 835 plakalı traktör, Sorgunlar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü Ahmet Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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