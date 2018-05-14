Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Taha K'yi (23) takibe aldı.
Şüphelinin kullandığı 16 LL 155 plakalı otomobili Meydan Mahallesi Musalla Caddesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada iki kullanımlık satışa hazır skunk buldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin aynı mahalledeki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 30 kullanımlık satışa hazır halde 110 gram skunk daha ele geçirildi.
Gözaltına alınan Taha K, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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