HABER

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Kütahya'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Taha K'yi (23) takibe aldı.

Şüphelinin kullandığı 16 LL 155 plakalı otomobili Meydan Mahallesi Musalla Caddesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada iki kullanımlık satışa hazır skunk buldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin aynı mahalledeki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 30 kullanımlık satışa hazır halde 110 gram skunk daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan Taha K, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Erdoğan, İnce ve Akşener ne kadar oy alacak?Erdoğan, İnce ve Akşener ne kadar oy alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya skunk uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.