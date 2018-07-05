Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattıkları ileri sürülen Anıl Can K, Onur T, Semih Ö, Ş.A. ve İ.K'yi takibe aldı.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların Meydan, Fuat Paşa ve Lala Hüseyin Paşa mahallerindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan Anıl Can K, Onur T. ve Semih Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ş.A. ve İ.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti
Yunanistan'dan bir skandal karar daha
Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
Müslüm Gündüz'den skandal sözler!
Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Nargile kafe hayvanat bahçesi çıktı
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum