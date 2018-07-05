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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:37 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattıkları ileri sürülen Anıl Can K, Onur T, Semih Ö, Ş.A. ve İ.K'yi takibe aldı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıların Meydan, Fuat Paşa ve Lala Hüseyin Paşa mahallerindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan Anıl Can K, Onur T. ve Semih Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ş.A. ve İ.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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