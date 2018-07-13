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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen Mustafa A'yı (27) takibe aldı.

Aynı suçtan kaydı bulunan zanlının 75. Yıl Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 100 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, AA muhabirine, narkotik ekiplerinin başarılı operasyonlara imza attığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirten Çevik, "Yedi günde ekiplerimizin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Kütahya'da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

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