Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen Mustafa A'yı (27) takibe aldı.
Aynı suçtan kaydı bulunan zanlının 75. Yıl Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 100 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, AA muhabirine, narkotik ekiplerinin başarılı operasyonlara imza attığını söyledi.
Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirten Çevik, "Yedi günde ekiplerimizin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Kütahya'da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.
Bursa'da rehine krizi! Polise ateş açtı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti
Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Yüzünün yarısı 20 yıl daha hızlı yaşlandı!
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum