HABER

Kütahya'da yangın: 1'i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Bir apartmanın 7. katında çıkan yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'nde Yakup Aydın'ın oğluyla yaşadığı 10 katlı binanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ev sahibinin oğlu Hasan Aydın (42), komşuların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar olduğu ve dumandan etkilendiği belirlenen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, diğer dairelerde oturan ve dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Ev sahibi Yakup Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında hasta olan oğlu için ilaç almaya gittiğini, döndüğünde ise evinin yandığını gördüğünü söyledi.

Tunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyorTunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyor
İstanbul'da kimyasal alarmı!İstanbul'da kimyasal alarmı!
Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya yangın

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.