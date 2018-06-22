Kütahya'da yangında panik

Kütahya'da bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söz konusu adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Trafodan yükselen dumanlar kısa sürede apartmandaki dairelere yayılınca büyük panik yaşandı. Balkonlara çıkan apartman sakinleri, çığlık atarak kurtarılmayı bekledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmandaki yanan trafoyu söndürdü.
Elektrik şirketine ait sepetli araç tarafından balkonlarda mahsur kalan aralarında 1 bebek, 1 çocuk ve 1 hamile kadının olduğu apartman sakinleri kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 12 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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