Kütahya'da yıldırım düşen ev yandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yıldırım düşen iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 316 Sokak'ta Muhammer Kocağa'ya ait ardiye olarak kullanılan iki katlı ahşap evin çatısında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Domaniç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun yağmur altında vatandaşların da yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yangının vatandaşların yardımıyla çevre evlere sirayet etmeden söndürüldüğünü dile getirerek, "Bir vatandaşımıza ait eski eşyaların bulunduğu eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine ekiplerimiz yangına müdahale etti. Yağmura rağmen vatandaşlarımızın da desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Şükür can kaybımız olmadı." diye konuştu.
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