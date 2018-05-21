Kütahya'da yıldırım düşmesi sonucu 29 hayvan telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Devekarası köyünde yaşayan İsmail Köken, yağmur başlayınca küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüsünü bir ağacın altında topladı.

Bu sırada ağaca yıldırım düşmesi sonucu, erkeç ve keçilerden oluşan 29 küçükbaş hayvan telef oldu.

