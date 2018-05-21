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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 08:08 | Son Güncelleme

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı - Ekipler araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Dönmez'in kullandığı Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya trafik kazası yolcu otobüsü

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