Kütahya'daki cinayet

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Evlerinde yapılan aramalarda, biri cinayette kullanılan 3 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirilen Ali K. ve Recep K. kardeşlerin, ifadelerinde, hayvanlarını yoldan geçirdikleri sırada, aralarında husumet bulunan İbrahim Temel'in otomobiliyle geldiğini ve çıkan tartışma nedeniyle olayın yaşandığını söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. "kasten adam öldürmek", Recep K. de "adam öldürmeye azmettirmek" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün, "112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayan vatandaşlar, Saraycık köyü yakınlarındaki Aşağıdere mevkisinde bir kişinin hareketsiz yattığını bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, elinde av tüfeğiyle yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yapılan incelemede, cesedin Saraycık köyünde yaşayan İbrahim Temel olduğu ve tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

