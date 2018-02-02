HABER

Kütahya'daki suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:15 | Son Güncelleme

- Gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı

Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, E.O, R.A, İ.K, K.Y. ve B.C. tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çıkar amaçlı yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak amacıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlenmiş, 13'ü Kütahya'da 1'i Edirne'de 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 9 muşta, 400 gram kubar esrar ve bahisten kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ele geçirilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanetten müftülere 'nikah' genelgesi

Diyanetten müftülere 'nikah' genelgesi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.