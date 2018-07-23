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Kütahya'daki toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

Vali Ahmet Hamdi Nayir: "Alınan örneklerin analizleri ve gerekli incelemeler sonuçlandıktan sonra balıkların telef olma sebebi belirlenecek. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttükleri çalışma devam ediyor"

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Domaniç ilçesindeki derede meydana gelen toplu balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını söyledi.

Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Güneyköy yakınlarındaki Güneyköy Deresi'nde, önceki gün toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini hatırlatarak, ihbarın hemen ardından olayın araştırılması için bölgeye ekiplerin gönderildiğini belirtti.

Telef olan balıklar ile sudan numune alındığını anlatan Nayir, şöyle konuştu:

"Toplu balık ölümleriyle ilgili bilgi gelir gelmez Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz söz konusu bölgeye gittiler. Sudan ve telef olan balıklardan örnekler aldılar. Alınan örneklerin analizleri ve gerekli incelemeler sonuçlandıktan sonra balıkların telef olma sebebi belirlenecek. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttükleri çalışma devam ediyor."

Öte yandan, bölgede bulunan hidroelektrik santralinin havuzlarında kısa süre önce dip çamuru temizliği yapıldığı, çamurun dereye ulaşması nedeniyle balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Anahtar Kelimeler:
balık ölümleri Domaniç Kütahya

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