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Kütahya'daki toplu balık ölümlerine suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesinde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili olarak köy muhtarları savcılığa suç duyurusunda bulundu.  Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar Köyü Muhtarı İsmail Güneş, Kozcağız Köyü Muhtarı Mustafa Kaya, Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, Karamanlar Köyü Muhtarı Sefer Baş ve Böçen Köyü Muhtarı Tahir Uçar, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün makamında bir araya gelerek, Güney deresinde yaşanan toplu balık ölümleri ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kütahya'daki toplu balık ölümlerine suç duyurusu

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesinde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili olarak köy muhtarları savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar Köyü Muhtarı İsmail Güneş, Kozcağız Köyü Muhtarı Mustafa Kaya, Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, Karamanlar Köyü Muhtarı Sefer Baş ve Böçen Köyü Muhtarı Tahir Uçar, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün makamında bir araya gelerek, Güney deresinde yaşanan toplu balık ölümleri ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk yaptığı açıklamada, “21 Temmuz'da Hamitabat mevkiinde bulunan HES şirketinin baraj kapaklarını temizleme bahanesiyle açmasıyla balıkların telef olması nedeniyle muhtarlarla birlikte, bu şirketin veya daha başka varsa bu şirketlerin de cezalandırılmasını istiyoruz. Bu nedenle muhtarlarımız ile beraber suç duyurusunda bulunduk. Mücadelemize artık bundan sonra hukuk yönünde devam edeceğiz" dedi.
Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca ise, mücadelelerini sonuna kadar devam ettireceklerini belirterek, “Güney deresinde olan felaketten dolayı savcılığa dilekçelerimizi veriyoruz. Bu davanın bedeli ne olursa olsun sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Bahçesini sularken, musluğundan akan kirli suyun görüntüsünü cep telefonuna kaydeden Muhacırlar Köyü Muhtarı İsmail Güneş, “Aynı gün bahçe sulamak için gittiğimde suyun kirli geldiğini geldiğini gördüm. Bazı kişilerin sorumsuzca hareket etmelerinden dolayı, en az 5-6 köyümüz de mağdur oldu. Bir hafta geçmesine rağmen su hala önceki kadar olmasa da kirli akıyor. Bundan sonra herkesin dikkat etmesini istiyoruz" dedi.

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Kütahya'daki toplu balık ölümlerine suç duyurusuKütahya'daki toplu balık ölümlerine suç duyurusuKütahya'daki toplu balık ölümlerine suç duyurusuKütahya'daki toplu balık ölümlerine suç duyurusu

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