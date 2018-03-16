Kütahya'daki trafik kazası

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde anne ve oğlunun öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan baba hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Yıldırım (55), tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
13 Mart'ta Mesut Y. yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs ile Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 43 NH 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35. kilometresindeki Ortaca kavşağında çarpışmış, kazada otomobil sürücüsünün eşi Mukadder Yıldırım (35) ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed Mustafa Yıldırım hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralanan sürücü Hüseyin ile çiftin 5 yaşındaki diğer oğlu Kadir Yıldırım, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Minibüs sürücüsü Mesut Y. gözaltına alınmıştı.
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu
TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum