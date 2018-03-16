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Kütahya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kütahya'daki trafik kazası

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde anne ve oğlunun öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan baba hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Yıldırım (55), tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

13 Mart'ta Mesut Y. yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs ile Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 43 NH 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35. kilometresindeki Ortaca kavşağında çarpışmış, kazada otomobil sürücüsünün eşi Mukadder Yıldırım (35) ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed Mustafa Yıldırım hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan sürücü Hüseyin ile çiftin 5 yaşındaki diğer oğlu Kadir Yıldırım, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Minibüs sürücüsü Mesut Y. gözaltına alınmıştı.

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Kütahya ölü sayısı trafik kazası

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