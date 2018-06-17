HABER

Kütahya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden biri çocuk 4 kişi, Altıntaş ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden biri çocuk 4 kişi, Altıntaş ilçesinde toprağa verildi.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mercan ailesinin fertleri Ahmet (55) ile eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan'ın (6) naaşları, morgdan alınarak cenaze nakil aracıyla Beşkarış köyüne getirildi.

Evlerinin önünde helallik alınması sonrası köy mezarlığına götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi.

Ölenlerin yakınları mezarların başında dua ederek gözyaşı döktü.

Ahmet Uygar (43) yönetimindeki 43 SN 666 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta, Osman Mercan'ın kullandığı 35 BKZ 43 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki Mercan ailesinin fertleri Ahmet ile eşi Ümmü, gelini Canan ve torunu Ümmühan kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler ile Hacer Uygar ve Nehir Mercan yaralanmıştı.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğuKocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu
Tarihte bu hafta!Tarihte bu hafta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Kaza Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.