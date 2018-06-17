Kütahya'daki trafik kazası

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden biri çocuk 4 kişi, Altıntaş ilçesinde toprağa verildi.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mercan ailesinin fertleri Ahmet (55) ile eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan'ın (6) naaşları, morgdan alınarak cenaze nakil aracıyla Beşkarış köyüne getirildi.

Evlerinin önünde helallik alınması sonrası köy mezarlığına götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi.

Ölenlerin yakınları mezarların başında dua ederek gözyaşı döktü.

Ahmet Uygar (43) yönetimindeki 43 SN 666 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta, Osman Mercan'ın kullandığı 35 BKZ 43 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki Mercan ailesinin fertleri Ahmet ile eşi Ümmü, gelini Canan ve torunu Ümmühan kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler ile Hacer Uygar ve Nehir Mercan yaralanmıştı.

