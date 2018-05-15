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Kütahya'dan Suriyeli savaş mağdurlarına yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

"Kardeşini Ele Muhtaç Etme" kampanyası kapsamında Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan "gıda, giysi, temizlik malzemesi, eğitim araç ve gereçleri"nden oluşan yardım kolileri yüklü tır dualarla bölgeye uğurlandı

Kütahya'da "Kardeşini Ele Muhtaç Etme" kampanyası kapsamında Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan bir tır yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende, birçok ilde olduğu gibi Kütahya'da da valiliğin öncülüğü ve belediyenin destekleriyle yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kampanyanın yaklaşık 4 yıl önce başlatıldığını ve bu zamana kadar 60’ın üzerinde yardım malzemeleriyle dolu tırı bölgeye gönderdiklerini dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

"Kampanyamız çerçevesinde topladığımız yardım malzemelerini burada tasnif edip savaş mağduru kardeşlerimize gönderiyoruz. Bundan 15 gün önce de yine Kütahya'mızdan 1 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye göndermiştik. Bugün de içinde hijyen malzemeleri, giysiler, eğitim araç ve gereçleri, ranza ve 200 çuval unun bulunduğu tırımızı uğurluyoruz. Tırımızda yaklaşık 80 bin liralık yardım malzemesi var. Allah yapılan tüm yardımları kabul etsin. Milletimizden Allah razı olsun."

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Kütahya yardım kampanyası yardım tırı

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