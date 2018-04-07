Kütahyalı Muhtarlar Gediz’de yemekte buluştu

Kütahyalı muhtarlar aylık birlik beraberlik yemeği için Gediz’de bir araya geldi.
Gediz’de bir lokantada düzenlenen yemeğe; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Dr. M. Ali Saraoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, İl Genel Meclisi Üyeleri ve GEDAB yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda muhtar katıldı.
"Muhtarlar, insanların güvenini kazanmış, çalışkan, dürüst kişilerdir"
Birlik beraberliğin daim olması için aralıklarla yemek programı düzenlediklerini belirten Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Peker, “Muhtarlar, insanların güvenini kazanmış, çalışkan, dürüst, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Vatandaş ile bire bir diyalog içinde olan, doğrudan ve pratik hizmet sunan, vatandaşın bir talebi ile ilk yardıma koşan muhtarlar, devletin en önemli gücüdür. Muhtarlarımız çoğu zaman büyük bir özveriyle, dirayetle, zor koşullarda hizmet veriyor, vatandaşımızın yapılması gereken işlerinde bir başarı varsa bunda kaymakamımızın, siyasetçilerimizin, belediye başkanımızın ve biz muhtarların gayret ve azmi vardır. Bölgemizde huzur ve güvenin sağlanması yönünde üstün gayret ve çabalarını esirgemeyen ilçe emniyet müdürlüğüne ve ilçe jandarma komutanlığına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
"Muhtarlarımız, vatandaşlarımıza hizmet için gecesini, gündüzüne katıyorlar"
Gediz Belediye Başkanı Dr.Mehmed Ali Saraoğlu, muhtarlarla beraber olmak duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bizler, demokrasinin yerelden başladığına inanan ve bunu her fırsatta dile getiren anlatan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhtarlarımıza verdiği kıymeti ve önemi herkes bilmektedir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımıza hizmet için gecesini, gündüzüne katıyorlar. Bizler de aynı durumdayız. Nitekim ki sonuç, her şeyden önce vatandaşları memnun etmek, insanlara sosyal alanlar yaratmak, vatandaşların evlerine huzurlu gitmeleri sağlamaktır. Bu düşüncelerle muhtarlarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum."
"Köylerimiz yapılan yatırımlarla çok ileriye gittiler"
Gediz kaymakamı Muhammet Önder ise, “Eskiden Köylerde imkanlar çok sınırlıydı. bunu çok net hatırlıyorum. Köylerimiz yapılan yatırımlarla çok ileriye gittiler. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgi alaka gösterdiği köylerden çöplerin toplanması ve diğer yatırımlarla köylerimiz şehirlerle yarışır bir hale geldi. Dernekleşme konusunda ise geç kalındığını düşünüyorum. Fakat atılan adımlar memnuniyet verici” açıklamalarında bulundu.
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