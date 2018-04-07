Kütahyalı Muhtarlar Gediz’de yemekte buluştu

Kütahyalı muhtarlar aylık birlik beraberlik yemeği için Gediz’de bir araya geldi.

Gediz’de bir lokantada düzenlenen yemeğe; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Dr. M. Ali Saraoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, İl Genel Meclisi Üyeleri ve GEDAB yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda muhtar katıldı.

"Muhtarlar, insanların güvenini kazanmış, çalışkan, dürüst kişilerdir"

Birlik beraberliğin daim olması için aralıklarla yemek programı düzenlediklerini belirten Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Peker, “Muhtarlar, insanların güvenini kazanmış, çalışkan, dürüst, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Vatandaş ile bire bir diyalog içinde olan, doğrudan ve pratik hizmet sunan, vatandaşın bir talebi ile ilk yardıma koşan muhtarlar, devletin en önemli gücüdür. Muhtarlarımız çoğu zaman büyük bir özveriyle, dirayetle, zor koşullarda hizmet veriyor, vatandaşımızın yapılması gereken işlerinde bir başarı varsa bunda kaymakamımızın, siyasetçilerimizin, belediye başkanımızın ve biz muhtarların gayret ve azmi vardır. Bölgemizde huzur ve güvenin sağlanması yönünde üstün gayret ve çabalarını esirgemeyen ilçe emniyet müdürlüğüne ve ilçe jandarma komutanlığına ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.