Kütahyalılar Derneği Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asker için Kur’an okuttu

Bursa’da yaşayan Kütahyalılar açtıkları Kütahyalılar Derneğinde Afrin Harekatı’na katılan askerler için Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti. Etkinliğe 200 kişi katıldı.
Bursa’da yaşayan Kütahyalılar yardım ve dayanışma amacıyla kurdukları Kütahyalılar Derneğinde Afrin Harekatı sebebi ile Suriye’de terör örgütleri ile çatışan askerler için Kur’an-ı Kerim okuttu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan bütün personeller için dualar edildi. Duaların ardından konuyla ilgili panel yapıldı. Panelin ardından vatandaşlar evlerine dağıldı.
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