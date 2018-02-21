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Kütahyalılar Derneği Zeytin Dalı Harekatı’ndaki asker için Kur’an okuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 22:50 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşayan Kütahyalılar açtıkları Kütahyalılar Derneğinde Afrin Harekatı’na katılan askerler için Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti.

Bursa’da yaşayan Kütahyalılar açtıkları Kütahyalılar Derneğinde Afrin Harekatı’na katılan askerler için Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti. Etkinliğe 200 kişi katıldı.
Bursa’da yaşayan Kütahyalılar yardım ve dayanışma amacıyla kurdukları Kütahyalılar Derneğinde Afrin Harekatı sebebi ile Suriye’de terör örgütleri ile çatışan askerler için Kur’an-ı Kerim okuttu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan bütün personeller için dualar edildi. Duaların ardından konuyla ilgili panel yapıldı. Panelin ardından vatandaşlar evlerine dağıldı.

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