Kütahyalılar’dan Mehmetçik ve Kilis’e destek

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Başkanlığındaki heyet Kilis’e gelerek, Afrin Operasyonuna katılan Mehmetçik ile Kilisliler’e destek verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hisarcık Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, Çukurca Belediye Başkanı İlyas Tosun, belediye meclis üyeleri ile işadamları ile birlikte Kilis’e geldi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından onurlarına verilen kahvaltıya katılan Başkan Saraçoğlu, daha sonra Kilis kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek, alışveriş yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis’in çok zor günlerden geçtiğini ifade ederek, "Biz kendi içimizde küçük bir ilken, güzel huzurlu bir şekilde yaşarken, Suriye olayı patlak verdi. Bir anda bir milyondan fazla insan, buradan geldi ve geçti. Bizim merkez nüfusumuz 94 bin civarında. 138 bin Suriyeli misafirimiz var. ‘Bizde bir laf var, Halep orada değilse arşın burada’ diye. Çarşıya çıktığınız zaman görürsünüz, 5 kişiden 3’ü Suriyeli, 2’si Türk’tür. Böyle bir yapıyla, belediyecilikle uğraşanlar aramızda çok fazla bilirler. Sadece iki örnek vereyim, ‘günlük 40 ton çöp toplanırken, şuan 170-180 ton çöp toplanıyor. 10 bin metreküp temiz suya ihtiyaç varken, 30 bin metreküp temiz suya ihtiyacımız var’ Suriye’den terör örgütleri füze atıyor, kimin kafasına ne zaman düşeceği belli olmayan bir olay bu. Terörle yaşarsınız, ona göre tedbir alırsınız, çelik yelek giyersiniz. Kilis’te öyle bir şey yok. Havadan gelen bir olay, hiçbir tedbir alamıyorsunuz. Korunma şansınız yok. Zeytin Dalı bölgesinden bizim yatak odalarımıza, yürüdüğümüz caddelere, yemek yediğimiz lokantaya, ibadet ettiğimiz camiye füze atıldı. Afrin’de resimlerde gördüğümüz kadarıyla eli silah tutan elinde silah olan bayanlar sivil, ama Kilis’te caddede, lokantada, sokakta yürürken başına füze düşenler sivil değil. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına. Kilis’te ölenlerin ve yaralananların tamımı sivildir" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, bütün Kütahya’nın selamını getirdiklerini ifade ederek, "İlçeleri ve beldeleriyle baktığımız zaman 573 bin kişinin selamını kardeş Kilis’e getirdik. Türkiye olarak farklı bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bizim coğrafyamız, sadece buradaki sınırlarla olan bir coğrafya değil, tüm mazlum insanların bize ihtiyacı olduğunu bizi hami olarak gördüğünü hep biliyoruz. Coğrafyanın sınırları sanal olarak çizilmiş olarak telaffuz ediyorum. Son dönemlerde özellikle ülkemiz üzerinde oynana oyunları, her kesimin görmesini, herkesin bilmesini özelikle vurguluyoruz. Tabi bir şekilde bu sınırların çerçevesinde farklı örgütlerin, yapılanması, farklı devletlerin, terör devletlerinin kurulması amaçlanıyor. Onun çalışması yapılırken, son olayda bunu hep birlikte yaşadık. DEAŞ diye bir örgüt hiç yokken, bir baktık bir günde, Suriye’den Musul’a kadar hiçbir kimse önünde yok, ordu yok, hiçbir güvenlik gücü yok. Bütün toprakları zapt etmiş, orada hakimiyet kurmuş, bir bakıyoruz, arkadan, DEAŞ gitmiş başka bir örgütler kurulmuş, şimdi hem dibimizde, yılardır, milletimize huzur vermeyen PKK ve onun bağlantısı YPG, bütün alfabecik sıralarcasına isimlerini değiştirip sıralayabiliriz. Türkiye’de insanlar huzur içerisinde yaşarken, sıkıntı veriyorlar. Dünyanın en büyük emperyalist devletlerinin destek verdiği güçle karşı karşıyayız. Biz Türk milleti olarak sadece YPG ile savaşan bir millet değiliz şuan 7 düven ile savaşıyoruz" diye konuştu.