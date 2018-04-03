Kütahya’ya 33 milyon 884 bin TL KÖYDES ödeneği

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 2018 yılı KÖYDES projeleri için Kütahya’ya 33 milyon 884 bin 932 TL ödenek tahsis edildiğini kaydetti.

2005 yılından bugüne Kütahya’ya 149 milyon 655 bin 597 TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Vali Nayir, “2005 yılından beri hükümetlerimizin kırsal alana destek olarak ayırdığı bu program kapsamında başta su, yol, kanalizasyon ve küçük sulama tesisleri de dahil olmak üzere acil olan ihtiyaçlarımızı gidermememize yönelik en büyük kaynağımız, KÖYDES kaynağı. Mülki idarenin elini rahatlatan, saygınlık kazanmasında da önemli rolü olan bir kaynak. Bütün mülki idare amiri arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum, ülke genelinde bu konuda göstermiş oldukları yüksek dikkat ve itina bu kaynağın daha da artırılmasına sebep oldu. Bir önceki yıl 7 milyon TL olan ödeneğimiz geçen sene bize de sürpriz gelecek şekilde 21 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Biz, bu bir sürprizdir dedik. Bu sene ikinci bir sürprizle 33 milyon 884 bin 932 TL ile yeni bir çalışmaya başlayacağız. Bizler bir program dahilinde ilimizin en acil ihtiyaçlarını kapsayacak tarzda bu parayı hakkını vererek kullanacağız” dedi.

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, KÖYDES ödeneklerinin dağılımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Murat Koyak, 2018 yılı KÖYDES programı kapsamında sektörel bazda köy yollarına 19 milyon 629 bin 693 TL, içme sularına 10 milyon 125 bin 433 TL, sulamaya 20 bin TL, kanalizasyona 980 bin 15 TL, ortak alıma 2 milyon 884 bin 932 TL ödenek ayrıldığını kaydetti. (EFE)