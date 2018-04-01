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KUTBO Meclis seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Meclis seçimleri gerçekleştirildi.Kumluca Ticaret Borsası kayıtlı üyeleri bugün 14 asil 14 yedek olmak üzere Meclis üyelerini seçiyor.

KUTBO Meclis seçimleri

Antalya’nın Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Meclis seçimleri gerçekleştirildi.
Kumluca Ticaret Borsası kayıtlı üyeleri bugün 14 asil 14 yedek olmak üzere Meclis üyelerini seçiyor. Seçimlerde kayıtlı 126 üyeden 88’i oy kullanıyor. İlçe Seçim Kurulu Hakimliği tarafından onaylanan asil ve yedek meclis üyeleri 2 gün sonra yeniden toplanacak. Toplanan meclis üyeleri yönetim kurulu üyelerini ve başkanını seçecek. Seçimlerle ilgili bilgi veren Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, “Bugün meclis seçimlerimizi yapıyoruz. Odamıza kayıtlı 126 üyemiz var. Yeni yasaya göre 38 üyemiz oy kullanamıyor. Meclis seçimlerimizden sonra İlçe Seçim Kurulumuzun onayından geçen yeni meclis üyelerimiz yönetim kurulumuzu ve yönetim kurulu başkanımızı seçmek için yeniden toplanacak. Yeni başkan adayımız yok. Seçimlere tek aday olarak ben kendim katılıyorum. Yeni seçimlerimiz hayırlı olsun” dedi.

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