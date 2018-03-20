Kutlu: “Kitaplar kaplumbağalara benzer, ikisi de uzun yaşar”

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklara Kitap Söyleşileri”ne katılan yazar Ayla Kutlu, “Kitapları, kaplumbağalara benzetirim. İkisi de zararsızdır ve çok uzun yaşar” dedi.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen programa 7 okuldan toplam 350 öğrenci katıldı. Yazarlık serüvenini öğrencilerle paylaşan Ayla Kutlu, “Bir kitapçıda çalışırken yanıma bir ressam geldi. Beni çocuk kitabı yazmak için teşvik etti. Ben de o günden sonra oğluma anlattığım masalları yazmaya başladım. Çocuklarla hep övünüyorum. İnanıyorum ki buradan da politikacılar, belediye başkanları çıkacak” dedi.

Kutlu, “Aklımda hep çocuklar için yazmak ve onları sevindirebilmek vardı” diyerek, çocuk kitapları yazma sebebini anlattı. Kitapları kaplumbağalara benzettiğini ifade eden Kutlu şöyle devam etti:

“Ben, kitapları kaplumbağalara benzetirim. Kitabın kaplumbağa gibi kalın bir kabı var. Kap ne işe yarar? Onu korumaya. Kaplumbağa çok uzun yaşar, kitaplar da öyledir. Nesilden nesile aktarılır. Kaplumbağa, doğada kimseye zararı olmayan bir hayvandır. Kitapların da bugüne kadar hiçbir zararı görülmemiştir.”

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Ayla Kutlu’ya özel tasarım portresini armağan ederek teşekkür etti.