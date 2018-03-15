HABER

Kutsal emanetler Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli atletlere teslim edildi.Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Gelibolu Yarımadası’ndan geçtiğimiz günlerde yola çıkan kutsal emanetler dün Bursalı atletlerin tarafından Pelitözü Köyü girişinde düzenlenen karşılama töreniyle Bilecikli atletler teslim edildi.

Kutsal emanetler Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli atletlere teslim edildi.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Gelibolu Yarımadası’ndan geçtiğimiz günlerde yola çıkan kutsal emanetler dün Bursalı atletlerin tarafından Pelitözü Köyü girişinde düzenlenen karşılama töreniyle Bilecikli atletler teslim edildi. Bilecikli atletlerin yürüyerek Bilecik Valiliğine kadar taşıdıkları toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a teslim edilmişti. Bir gün Bilecik’te kalan kutsal emanetler 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı. Eskişehirli atletlere teslim edilecek olan kutsal emanetler, sırasıyla Çanakkale, Bursa, Bilecik Eskişehir’den geçerek son olarak Ankara’da olacak.

Kutsal emanetler Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı

Kutsal emanetler Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı

Kutsal emanetler Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı

Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

Başkan Karaosmanoğlu, "Bu milletin boynu bükülmez"

Başkan Karaosmanoğlu, "Bu milletin boynu bükülmez"

KYK’larda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek

KYK’larda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek

Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı buluşması

Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı buluşması

Yan Flüt kursiyerlerinden Başkan Acar’a ziyaret

Yan Flüt kursiyerlerinden Başkan Acar’a ziyaret

GKV’de Sınav Motivasyonu ve Doğru Tercih söyleşisi

GKV’de Sınav Motivasyonu ve Doğru Tercih söyleşisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.