Kutsal emanetler Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli atletlere teslim edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Gelibolu Yarımadası’ndan geçtiğimiz günlerde yola çıkan kutsal emanetler dün Bursalı atletlerin tarafından Pelitözü Köyü girişinde düzenlenen karşılama töreniyle Bilecikli atletler teslim edildi. Bilecikli atletlerin yürüyerek Bilecik Valiliğine kadar taşıdıkları toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a teslim edilmişti. Bir gün Bilecik’te kalan kutsal emanetler 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı. Eskişehirli atletlere teslim edilecek olan kutsal emanetler, sırasıyla Çanakkale, Bursa, Bilecik Eskişehir’den geçerek son olarak Ankara’da olacak.