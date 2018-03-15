Kutsal emanetler Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Bilecikli atletler tarafından Eskişehirli atletlere teslim edildi.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Gelibolu Yarımadası’ndan geçtiğimiz günlerde yola çıkan kutsal emanetler dün Bursalı atletlerin tarafından Pelitözü Köyü girişinde düzenlenen karşılama töreniyle Bilecikli atletler teslim edildi. Bilecikli atletlerin yürüyerek Bilecik Valiliğine kadar taşıdıkları toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a teslim edilmişti. Bir gün Bilecik’te kalan kutsal emanetler 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere Bilecik’ten yola çıktı. Eskişehirli atletlere teslim edilecek olan kutsal emanetler, sırasıyla Çanakkale, Bursa, Bilecik Eskişehir’den geçerek son olarak Ankara’da olacak.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Ensest ilişki şoke etti! Önce oğlu, sonra da kızıyla...
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum