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Kutsal emanetler Eskişehir’e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Eskişehirli atletler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Kutsal emanetler Eskişehir’e getirildi

Eskişehirli atletler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında taşınan kutsal emanetleri Bilecikli atletlerden teslim aldı.
Çukurhisar’da düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler Bilecikli atletlerden teslim alınarak Eskişehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne getirildi. 16 Mart tarihinde kutsal emanetler Eskişehirli atletler tarafından saat 15:30’da Sivrihisar’da Ankaralı atletlere teslim edilecek. Teslim saatine kadar da izci ekibinin emanetlerin başında sabaha kadar nöbet tutacakları öğrenildi.
Öte yandan etkinliğe Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kutsal emanetler Eskişehir’e getirildi

Kutsal emanetler Eskişehir’e getirildi

Kutsal emanetler Eskişehir’e getirildi

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