Kutsal emanetler Karacabey’e teslim edildi

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Zafer Koşusu sürüyor. Gelibolu yarımadasından yola çıkan kutsal emanetler, Bandırmalı atletler tarafından Karacabeyli atletlere teslim edildi.
Cumhuriyet alanındaki törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Karacabey İlçe Gençlik ve Spor Şube Müdürü S. Ayhan Sağlam katıldı. Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler konulu şiir yarışmasında Bursa’da il birincisi olan Karacabey Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bıldırcın’ın ’Destanlaşan Mehmetçik’ şiirini okumasının ardından Gelibolu Yarımadası’ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı Karacabey gençliğine teslim edildi.
Karacabey’den teslim alınan emanetler Bilecik Valiliği’ne iletilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığı’na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla Eskişehir’e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilmek üzere Ankara’ya ulaştırılacak.
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