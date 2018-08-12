"Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir"

MEKKE (AA) - HALİL ÇELİK - Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, kutsal mekanların politik sloganlar ve mezhepsel çatışma yerleri olmadığını söyledi.

Hac mevsimi hazırlıklarının tanıtımı kapsamında Mekke'yi ziyaret eden basın mensuplarına dağıtılan yazılı açıklamada, Kabe İmam ve Hatibi Şeyh Sudeys, İslam dünyasında son zamanlarda yaşanan sorunlara ve hac mevsimine ilişkin bazı konulara değindi.

Hac ibadetinin bu yıl 19-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını hatırlatılan Sudeys, bu çerçevede Suudi Arabistan'a 3 milyon 500 bin hacının gelmesinin öngörüldüğünü belirtti.

- Sloganlardan ve mezhepsel çatışmalardan uzak hac ibadeti

Kutsal toprakların yalnızca ibadet amacıyla bir araya gelinen yerler olduğuna dikkati çeken Kabe İmamı, açıklamasında "Kutsal mekanlar ibadet amaçlıdır, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir." ifadelerini kullandı.

Sudeys, Suudi Arabistan'ın tüm Müslümanların sorunlarıyla ilgilendiğini, Müslümanlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, ülkesinin İslam ümmetinin fertleri arasında birlik ve beraberlik konularına özen gösterdiğini kaydetti.