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"Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys: "Kutsal mekanlar ibadet amaçlıdır, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir" "İslam’ın mesajı; merhamet, hoşgörü, birlikte yaşam ve orta yolda olmaktır" "20 Ağustos'ta verilecek Arafat hutbesi, 5 dilde simultane (anında çeviri) olarak radyo yayınlarıyla hacılara ve tüm dünyadaki Müslümanlara aynı anda iletilecek"

MEKKE (AA) - HALİL ÇELİK - Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, kutsal mekanların politik sloganlar ve mezhepsel çatışma yerleri olmadığını söyledi.

Hac mevsimi hazırlıklarının tanıtımı kapsamında Mekke'yi ziyaret eden basın mensuplarına dağıtılan yazılı açıklamada, Kabe İmam ve Hatibi Şeyh Sudeys, İslam dünyasında son zamanlarda yaşanan sorunlara ve hac mevsimine ilişkin bazı konulara değindi.

Hac ibadetinin bu yıl 19-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını hatırlatılan Sudeys, bu çerçevede Suudi Arabistan'a 3 milyon 500 bin hacının gelmesinin öngörüldüğünü belirtti.

- Sloganlardan ve mezhepsel çatışmalardan uzak hac ibadeti

Kutsal toprakların yalnızca ibadet amacıyla bir araya gelinen yerler olduğuna dikkati çeken Kabe İmamı, açıklamasında "Kutsal mekanlar ibadet amaçlıdır, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir." ifadelerini kullandı.

Sudeys, Suudi Arabistan'ın tüm Müslümanların sorunlarıyla ilgilendiğini, Müslümanlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, ülkesinin İslam ümmetinin fertleri arasında birlik ve beraberlik konularına özen gösterdiğini kaydetti.

"İslam’ın mesajı; merhamet, hoşgörü, birlikte yaşam ve orta yolda olmaktır" ifadesini kullanan Kabe İmamı Sudeys, Suudi Arabistan'ın da mesajının aynı doğrultuda olduğuna dikkati çekti.

Sudeys ayrıca, çağın imkanlarının, "Müslümanların uygar görüntüsünün ortaya çıkarılması ve kendilerine yapıştırılan terör yaftasından arındırılması için kullanılması gerektiğini" belirtti.

"Terörün dini ve kültürü olmadığına" vurgu yapan Sudeys, İslamı karalamak adına çaba gösteren tarafların varlığına işaret etti.

- Arafat hutbesi 5 dile simultane tercüme edilecek

Hac mevsimindeki hazırlıklar ve sunulacak hizmetlere dair Kabe İmamı Sudeys, "20 Ağustos'ta verilecek Arafat hutbesi, 5 dilde simultane (anında çeviri) olarak radyo yayınlarıyla hacılara ve tüm dünyadaki Müslümanlara aynı anda iletilecek." açıklamasında bulundu.

Kabe İmamı, Suudi Arabistan'ın başlattığı projeyle kutsal mekanlarda bulunanlara FM kanalı üzerinden radyo yayınıyla Farsça, Urduca, Endonezce, Fransızca ve İngilizce olarak Arafat hutbesinin aktarılacağını kaydetti.

Sudeys, bu projeye ilişkin teknik hazırlıkların halihazırda sürdürüldüğünü aktardı.

Sudeys, Mekke-i Mükerreme'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi başkanlığının önceden planlanmış bir çalışmayla bu yıl hazırlıklarını erken tamamladığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 Hac ibadeti Arafat Hutbesi İslam

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