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"Kutsal mesleği" uğruna canını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Fatih'te iki gün önce bir otelin sauna kısmında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi, 42 yaşında şehit oldu - Anadolu Ajansı ekibi, ilerleyen günlerde yayımlamak üzere hazırladığı "Zorlu Meslekler" başlıklı haber paketi kapsamında, Taner Çebi'yle de röportaj yapmıştı - Röportajda, itfaiyeciliği "kutsal bir meslek" olarak tanımlayan Çebi: - "Çocuklarımı öpüp, onlara sarılmadan evden çıkmadım. Göreve eşimle vedalaşıp öyle çıkıyorum"

İSTANBUL (AA) - İBRAHİM HALİL AKTÜRK - Fatih'te bir otelde iki gün önce çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan Fatih itfaiye grubunda görevli 42 yaşındaki Taner Çebi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını söndürmeye giden Fatih itfaiye grubunda görevli Taner Çebi, yangını söndürmek ve yaralıları tahliye etmek için canını ortaya koydu.

Yangında yaralanan Çebi, kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.

Taner Çebi için yarın İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit itfaiye eri Çebi, evli ve biri 5, diğeri 1,5 yaşında 2 çocuk babasıydı.

- AA röportaj yapmıştı

Anadolu Ajansı ekibi, ilerleyen günlerde yayımlamayı planladığı "Zorlu Meslekler" başlıklı haber paketi kapsamında, 15 yıldır itfaiyecilik görevini sürdüren Taner Çebi ile de görüşmüştü.

Röportajda, itfaiyecilik mesleğinin zorluklarına değinen Çebi, mesleğe nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:

"İtfaiye ekiplerinin yangınlara nasıl müdahale ettiğine birkaç kez tanıklık ettim. O anda merak saldım ve itfaiyeci olmak için hemen başvurdum. Başvurum kabul edildi. 15 yıldan bu yana bu meslekteyim. İtfaiyecilik kutsal bir meslek. İnsanların en zor anlarında onların yanındasınız. İnsanlar olay sırasında kaçarken, siz tam tersine olayların içine giriyorsunuz. Heyecanlı bir meslek."

- "İlk zamanlar aileme söylemedim"

Çebi, itfaiyecilik mesleğine spor eğitmeni olarak başladığını daha sonra her olayda görev aldığını belirterek, kendisinin hayatından endişe ettikleri için ailesinden bu durumu sakladığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Ailem, burada ilk etapta sadece eğitmen olduğumu ve olaylara gidip müdahale etmediğimi düşünüyordu. Çünkü işimin zor ve en önemlisi tehlikeli olduğunu biliyorlar. Bu nedenle, göreve başladığım ilk zamanlar olaylara gidip müdahalede bulunduğumu aileme söylemedim. Çocuklarımı öpüp, onlara sarılmadan evden çıkmadım. Göreve her zaman eşimle vedalaşıp öyle çıkıyorum."

Taner Çebi, AA muhabirine, mesleği sırasında en çok etkilendiği olayları ve o an yaşadığı duyguları dile getirmişti.

- Doğal afetlerde yardım çalışmalarına katılmıştı

Taner Çebi, 23 Ekim 2011'de Van depremi, 13 Mayıs 2014'te Soma maden kazası, 18 Mayıs 2014'te Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketi, 25 Nisan 2015'te Nepal depremi gibi büyük olaylar ve doğal afetlerde yardım çalışmalarına katılmıştı.

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itfaiye Taner Çebi zorlu meslekler

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