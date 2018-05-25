İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) İslami İlimler Fakültesi, Fransa'daki yayımlanan bildiriyi kınayarak, "Antisemitizmle mücadelenin sağlıklı yöntemi, Müslüman toplumu ve bu toplumun kutsal olarak kabul ettiği kitabın içindeki bazı ayetleri çıkarmak değil, antisemitik çevrelerin toplumsal zeminini erozyona uğratacak derinlikli stratejiler geliştirmektir. Birlikte yaşamak için kutsal metinlerin yorumu din bilginlerine bırakılmalı." açıklamasında bulundu.

İHÜ'den yapılan açıklamada, Kuran-ı Kerim'in dinsel şiddet ve antisemitizmi beslediği öne sürülerek, "Yahudi, Hristiyan ve Müşriklere karşı şiddet telkin ettiği iddia edilen ayetlerin dini otoritelerce Kuran-ı Kerim'den çıkarılması" ifadesine yer verilen bildirinin, dünyadaki 2 milyar Müslümanı derinden yaraladığı belirtildi.

Yahudilerin, Hristiyan dünyada maruz kaldıkları şiddetten Yeni Ahit'te rastlanan düşmanca imaların ayıklanması suretiyle kurtuldukları fikrinin Müslümanların kutsal kitabı için kıyaslanamayacağı aktarılan açıklamada, "Müslüman din adamlarından, Kuran'daki herhangi bir ayetin kaldırılmasını talep edenler, ya bu kitabın mahiyeti hakkında koyu bir cehalet içindedirler, ya da su-i niyetin girdabına düşmüşlerdir. Orijinalliğini koruyabilmiş tek ilahi hitap olma imtiyazına sahip bu kitap, üzerine rahatlıkla Allah kelamıdır diye yemin edilebilecek tek ilahi mesajdır. Hiç kimsenin Kuran metni üzerinde yorumlama dışında herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır." denildi.