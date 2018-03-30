HABER

Kutsi, kızıyla okul yararına şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

BODRUM'da Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına düzenlenen etkinlikte, şarkıcı ve dizi oyuncusu Kutsi, aynı okulda öğrenci olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile şarkı söyledi.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına düzenlenen etkinlikte, şarkıcı ve dizi oyuncusu Kutsi, aynı okulda öğrenci olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile şarkı söyledi. Kutsi, kızıyla şarkı söylemenin hayali olduğunu belirterek "Albümde de birlikte şarkı söylemek istiyorum" dedi. Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul orkestrasının sahne aldığı konser programı düzenlendi. Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte okul öğrencileri amatör olarak performanslarını sahneledi. Öğrenciler türkülerden, popüler şarkılara kadar eserler seslendirdi. Konsere öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Konserin son bölümünde ise şarkıcı Kutsi, aynı okulda ilkokul üçüncü sınıfta olan kızı Ceylin Ada Karadoğan ile birlikte sahne aldı. Kutsi kızı ile birlikte, 'Bana bir masal anlat baba' isimli şarkıyı seslendirdi. Albümündeki şarkılardan da seslendiren Kutsi'ye performansı süresince kızı eşlik etti. Kutsi 'Sana ne' şarkısını, tüm çocukları sahneye çağırıp birlikte dans ederek söyledi. Çocuklar sahnede bol bol oynayarak eğlendi. Kutsi, kızıyla birlikte şarkı söylemenin hayali olduğunu belirterek, "Kızımla aynı sahneyi paylaşmak benim hayalimdi. Birlikte şarkı söyledik. O da benim gibi müziğe yöneldi. Ben albümde de kızımla birlikte şarkı söylemek istiyorum. Bu etkinliğe katılan tüm çocuklar bizimle aynı sahneyi paylaşsın. Bize eşlik etsin, dans etsin. Her zaman bu etkinliklere destek olmaya hazırım" dedi. Okul yararına düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirle sınıf panolarının tek tip olarak yeniden düzenleneceği öğrenildi.

Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattıKuryenin dövdüğü genç o anları anlattı
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.