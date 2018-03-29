Kutsi, sahneyi çocuklarla paylaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına verdiği konserde sanatçı Kutsi, okulun öğrencilerinin oluşturduğu orkestrayla sahneye çıktı.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Okulun çocuk orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını seslendiren Kutsi, kızıyla da şarkı söyledi. Kızına gitar çalarak eşlik eden Kutsi, konser sonuna kadar sahnesini çocuklarla paylaştı.

Kutsi, konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzündeki gülümsemenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların heyecanlarına ortak olduğunu ifade eden Kutsi, "İki yıldır bu konseri veriyoruz. Ben onların yanında olmaya devam edeceğim. Kızım da bu okulda okuyor." dedi.

Çocukların müzik kabiliyetini çok iyi bulduğunu aktaran Kutsi, şöyle konuştu:

"Müzik kalpten gelen bir şey. Müzik bence de ruhun gıdası. Çocukların büyük bir kabiliyeti var. Çocukları hayranlıkla izliyorum. Onların sahnede yansıttıkları ışık çok güzel. Onların heyecanına ortak olmak ayrı bir mutluluk. Kızım da keman çaldı ve şarkı söyledi. Onunda naif dokunuşları var müzikle ilgili."

Kutsi, önümüzdeki yıllarda kızıyla birlikte bir albümde şarkı söylemek istediğini de sözlerine ekledi.