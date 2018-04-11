KUTSO Meclis ve Yönetim Kurulu seçimleri tamamlandı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası(KUTSO) Meclis, Yönetim, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegeleri yapılan seçimle belirlendi.

07 Nisan’da yapılan KUTSO Organ Seçimlerinin sonuncunda oluşan meclis, KUTSO Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegelerini İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan seçim ile belirledi.

Seçimin ardından en yaşlı Meclis Üyesi Ahmet Çetin başkanlığında yapılan Meclis toplantısında Meclis Başkanlığına Fahri Özen seçildi.

Toplantının ardından Mecliste teşekkür konuşması yapan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, “KUTSO’nun Batı Antalya’nın Birleştirici Gücü olduğunu 07 Nisan günü hep birlikte izledik. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizde hizmet veren işadamlarımız seçimlerimize yoğun katılım sağlayarak KUTSO’ya sahip çıktı. Geçtiğimiz dönemde büyük sıkıntılar içinde devraldığımız odamızı güçlendirmek için büyük emek harcadık ve KUTSO’yu Batı Antalya’nın en güçlü sivil toplum kuruluşu haline getirdik. Bu dönem artık Batı Antalya’da Turizm, Tarım ve Ticaret ile uğraşan her bireyin KUTSO’nun bu gücünden faydalanacağı bir dönem olacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. KUTSO Batı Antalya’nın Birleştirici gücüdür” dedi.

Yapılan Seçimler sonuncunda yönetim kurulu üyeleri, Murat Hüdavendigar Günay (Yönetim Kurulu Başkanı), İbrahim Uğur Çakır, Ertan Parçaoğlu, Bülent Kızılkaya, Emrah Erdoğan, Muhittin Onaran, Bayram Karagül, Erhan Sarıcaoğlu, Turgut Acar isimlerinden oluşurken, meclis üyeleri; Ramazan İpek, Gökhan Aslancan, Aşkın Yenier, Menderes Oktay, Erhan Sarıcaoğlu, İsmail Atik, Fahri Sandıkçı, Ömer Gökçe, Emrah Erdoğan, Turgut Acar, Ertan Parçaoğlu, Bülent Kızılkaya, Hayri Usta, Fatih Coşkun, Nihat Karayel, Tahir Arslan, Barış Gürses, Okan Kahraman, İzzet Kara, Hüseyin Çekkin, Ömer Özaltın, Fahri Özen, Recep Sarıca, Ethem Yaşa, Kerim Soytürk, Derya Barut, Muhittin Onaran, İbrahim Uğur Çakır, Şükrü Açıkyürek, Murat H. Günay, Bayram Karagül, Ahmet Çetin, Disiplin Kurulu Üyeleri; Macit Aslancan, Murat Subaşı, Mevlüt Dalgıç, Nuray Doğan, Rahmi Açıkyürek, Hakkı Arıkan, TOBB Genel Kurul Delegeleri ise Ömer Özaltın, Şükrü Açıkyürek, Nihat Karayel, Aşkın Yenier isimlerinden oluştu.