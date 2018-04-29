Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılı

VASIT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yıl dönümü töreni dolayısıyla geldiği Irak'ın Vasıt (Kut) vilayetinde tören sonrası bölge çarşısını gezerek esnafla görüştü.
Çarşıdaki ürünlerin büyük bölümünün Türk malı olduğu Kut'ta esnaf ve vatandaşların misafirperverlik gösterdiği Büyükelçi Yıldız, Türkiye'ye ticaret amaçlı gidenlere vize kolaylığı sağlanacağı sözü verdi.
Yıldız, burada Kut Ticaret Odası temsilcileriyle de görüşerek ikili ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesini değerlendirdi.
Samimi ve cana yakın halkıyla bilinen Kut, ülkenin güneyindeki Amara, Nasiriyye, Divaniyye ve Samava gibi kentleri Türk mallarıyla donatma konumunda bulunuyor.
Kent, İstanbul'a sık sık giderek ticaret yapan bölgenin en büyük iş adamı ve tüccarına sahip. Kutlu iş adamları, İstanbul'dan getirilen Türk ürünlerini komşu bulunduğu kentlere de satarak bölge halkının bu malların kalitesine güvenini sağlıyor.
- Türk müteahhitlerine yatırım çağrısı
Bağdat'ın güneyinde yaklaşık 180 kilometre uzaklığındaki bu şehrin insanları geçiminin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan karşılıyor. Bolca hurma ağaçlarına da sahip Kut'un alt yapı, sağlık ve diğer alanlarda kalkınması için Türk firmalarına ihtiyaç duydukları dile getiriliyor.
Kent Valisi, yapımı yüzde 35 oranında tamamlanan ve farklı nedenlerden dolayı inşaatı durdurulan Türk hastanesine yeniden başlanılıp tamamlanmasını istediklerini söyleyerek, Türk müteahhitlerini yatırım için buraya çağırdı.
Büyükelçi Yıldız, Kut'ül Amare Zaferi'nin gerçekleştiği Kut kentini benzer zafer anlamı ve özelliğine sahip Çanakkale ile kardeş şehir yapmak istediklerini buranın yetkilileriyle paylaştı. Kutlu yetkililer, Büyükelçinin bahsettiği çalışma fikrinden gayet memnuniyet duyduklarını belirterek bunun ivedilikle hayata geçirilmesi için işbirliği gösterecekleri sözünü verdi.
Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!