HABER

Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 20:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, zaferin 102. yıl dönümü töreni için geldiği Kut'ta çarşıyı gezerek esnafla görüştü

VASIT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yıl dönümü töreni dolayısıyla geldiği Irak'ın Vasıt (Kut) vilayetinde tören sonrası bölge çarşısını gezerek esnafla görüştü.

Çarşıdaki ürünlerin büyük bölümünün Türk malı olduğu Kut'ta esnaf ve vatandaşların misafirperverlik gösterdiği Büyükelçi Yıldız, Türkiye'ye ticaret amaçlı gidenlere vize kolaylığı sağlanacağı sözü verdi.

Yıldız, burada Kut Ticaret Odası temsilcileriyle de görüşerek ikili ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesini değerlendirdi.

Samimi ve cana yakın halkıyla bilinen Kut, ülkenin güneyindeki Amara, Nasiriyye, Divaniyye ve Samava gibi kentleri Türk mallarıyla donatma konumunda bulunuyor.

Kent, İstanbul'a sık sık giderek ticaret yapan bölgenin en büyük iş adamı ve tüccarına sahip. Kutlu iş adamları, İstanbul'dan getirilen Türk ürünlerini komşu bulunduğu kentlere de satarak bölge halkının bu malların kalitesine güvenini sağlıyor.

- Türk müteahhitlerine yatırım çağrısı

Bağdat'ın güneyinde yaklaşık 180 kilometre uzaklığındaki bu şehrin insanları geçiminin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan karşılıyor. Bolca hurma ağaçlarına da sahip Kut'un alt yapı, sağlık ve diğer alanlarda kalkınması için Türk firmalarına ihtiyaç duydukları dile getiriliyor.

Kent Valisi, yapımı yüzde 35 oranında tamamlanan ve farklı nedenlerden dolayı inşaatı durdurulan Türk hastanesine yeniden başlanılıp tamamlanmasını istediklerini söyleyerek, Türk müteahhitlerini yatırım için buraya çağırdı.

Büyükelçi Yıldız, Kut'ül Amare Zaferi'nin gerçekleştiği Kut kentini benzer zafer anlamı ve özelliğine sahip Çanakkale ile kardeş şehir yapmak istediklerini buranın yetkilileriyle paylaştı. Kutlu yetkililer, Büyükelçinin bahsettiği çalışma fikrinden gayet memnuniyet duyduklarını belirterek bunun ivedilikle hayata geçirilmesi için işbirliği gösterecekleri sözünü verdi.

Almanya'da skandal Türkiye kararıAlmanya'da skandal Türkiye kararı
Suriye için çok önemli kararSuriye için çok önemli karar
Gündeme bomba gibi düşmüştü! O iddia Abdullah Gül'e sorulduGündeme bomba gibi düşmüştü! O iddia Abdullah Gül'e soruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kut'ül Amare Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

İlginizi Çekebilir

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Diğer Haberler
Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.