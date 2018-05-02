"Kut'ül Amare'de askeri bir deha sergilendi"

İSTANBUL (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Halil Paşa'nın güzel taktikleri ve uygulamalarıyla Kut'ül Amare'de askeri bir deha sergilendiğini bildirdi.
Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı en büyük ve önemli zaferlerinden biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.
Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş'ın yaptığı programın konuşmacısı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça oldu.
Prof. Dr. Ağırakça, İngilizlerin ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmek ve insanları sömürmek amacıyla işgale giriştiklerini belirtti.
İngilizlerin Orta Doğu'ya gelmelerinin tek sebebinin petrol olduğuna işaret eden Ağırakça, "Müslümanlar ise gittikleri yere medeniyet götürdüler. Gittikleri yerde insanları eğittiler, yol, çeşme, medrese, aş evi yaptılar. İnsanlık götürdüler. Yani bizim ecdadımız fetih anlayışıyla gitmiş onlar ise sömürme için." ifadelerini kullandı.
Osmanlı Devleti'nin İngilizleri Çanakkale'de denize gömdüklerini aktaran Ağırakça, Kut'un işgal edilmesiyle Osmanlı mücadelesinin başladığını anlattı.
- "İngilizler Halil Paşa'ya 2 milyon sterlin teklif etti"
Kut kahramanı Halil Paşa'dan övgüyle bahseden Prof. Dr. Ağırakça, şunları kaydetti:
"Halil Paşa, yeni bir teşkilatlanmaya gidiyor. Arap aşiretlerle birlik olarak toparlanıyor. 'Araplar Osmanlıları arkadan vurdu' diyorlar. Öyle bir şey yok. Bunlar İngilizlerin tarih kitaplarımıza soktuklarıdır. Halil Paşa'nın güzel taktikleri ve uygulamalarıyla Kut'ül Amare'de askeri bir deha sergileniyor. İngiliz tarihinde böyle bir yenilgi yok. İngilizler kendilerine yol açıp gitmelerine izin vermesi karşılığında Halil Paşa'ya 2 milyon sterlin, gıda ve silahlarının tamamını teklif ediyor. Yol açılıp giderlerse bir mağlubiyet olmayıp kendileri çekiliyormuş gibi olacaktı. Halil Paşa bunu anlıyor ve kabul etmiyor. Osmanlı'nın gücünü gösteren bir manzara bu."
Ağırakça, Kut'ül Amare Zaferi'nin Türkiye'nin NATO'ya kabul edilme döneminde İngilizlerin baskısıyla tarih kitaplarından çıkarıldığını, şimdi ise yeniden öğretilmeye başlandığını aktardı.
Programda Kut'ül Amare Savaşı'nın sunumunu yapan gazeteci Ekrem Kızıltaş da "Kut'ül Amare aslında bize unutturulmaya çalışılan zaferlerimizden biri. Bu zafer ecdadımızın gerektiğinde son derece iyi savaştığını ve kendisinden kat be kat üstün düşman kuvvetlerine karşı çok güzel işler çıkarabildiğini gösteren durumlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.
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