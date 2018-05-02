"Kut'ül Amare'de askeri bir deha sergilendi"

İSTANBUL (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Halil Paşa'nın güzel taktikleri ve uygulamalarıyla Kut'ül Amare'de askeri bir deha sergilendiğini bildirdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı en büyük ve önemli zaferlerinden biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş'ın yaptığı programın konuşmacısı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça oldu.

Prof. Dr. Ağırakça, İngilizlerin ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmek ve insanları sömürmek amacıyla işgale giriştiklerini belirtti.

İngilizlerin Orta Doğu'ya gelmelerinin tek sebebinin petrol olduğuna işaret eden Ağırakça, "Müslümanlar ise gittikleri yere medeniyet götürdüler. Gittikleri yerde insanları eğittiler, yol, çeşme, medrese, aş evi yaptılar. İnsanlık götürdüler. Yani bizim ecdadımız fetih anlayışıyla gitmiş onlar ise sömürme için." ifadelerini kullandı.