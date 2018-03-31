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Kütüphane Haftası’nda kitap dağıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı İzmir şubesi tarafından Konak ilçesinde bulunan Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda kitap dağıtımı yapıldı.54.

Kütüphane Haftası’nda kitap dağıtımı yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı İzmir şubesi tarafından Konak ilçesinde bulunan Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda kitap dağıtımı yapıldı.
54. Kütüphane Haftası kapsamında Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "Dinim İslam" adlı kitaplar hediye edildi. Programa katılan Türkiye Diyanet Vakfı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Ertekin’i okul müdürü Hasan Can karşıladı. Diyanet Vakfı adına konuşan Ertekin, "Okulun kütüphane için kitap talebi oldu. Biz de yönetim kurulu olarak talep doğrultusunda TDV yayınlarından her öğrenciye birer kitap hediye ettik. Hayırlı olsun" dedi. Sınıflarda yapılan kitap dağıtımının ardından okul önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.

Kütüphane Haftası’nda kitap dağıtımı yapıldı

Kütüphane Haftası’nda kitap dağıtımı yapıldı

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