"Kütüphane'de yaz programı" sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Ankara'da pilot olarak başlatılan "Kütüphanede'de Yaz Programı"nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen program, Ankara Kulübü Seğmenlerinin dans gösterisi ile başladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının konser verdiği programda, çocukların kütüphanede yaz tatili boyunca çeşitli etkinliklerle yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Programda çocuklar için robotik, kodlama eğitimlerinin yanı sıra toplumsal konularla ilgili seminerler verildi. Programda, çocuklar aileleri ile birlikte kütüphanenin bahçesinde keyifli vakit geçirerek, yaz tatillerini değerlendirme fırsatı buldu.

