HABER

"Kütüphane'de yaz programı" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Ankara'da pilot olarak başlatılan "Kütüphanede'de Yaz Programı"nın kapanış programı gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Ankara'da pilot olarak başlatılan "Kütüphanede'de Yaz Programı"nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen program, Ankara Kulübü Seğmenlerinin dans gösterisi ile başladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının konser verdiği programda, çocukların kütüphanede yaz tatili boyunca çeşitli etkinliklerle yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Programda çocuklar için robotik, kodlama eğitimlerinin yanı sıra toplumsal konularla ilgili seminerler verildi. Programda, çocuklar aileleri ile birlikte kütüphanenin bahçesinde keyifli vakit geçirerek, yaz tatillerini değerlendirme fırsatı buldu.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Avcılar'da koca dehşeti: kayınvalide öldü, eşi ağır yaralıAvcılar'da koca dehşeti: kayınvalide öldü, eşi ağır yaralı
Bursa'da gökkuşağı güzelliğiBursa'da gökkuşağı güzelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kütüphane'de yaz programı" sona erdi

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.