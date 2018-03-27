Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri Başladı

54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile eşi Şehri Karacoşkun, Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, üniversite kütüphanesine bağışta bulunan kişiler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cahit İslamoğlu’nun selamlama konuşmasından sonra “Çünkü Kitap Okumak Hayatın Her Yerinde” adlı kısa film gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun konuşmasında üniversiteye kütüphane binası yaptıran merhum Mehmet Sanlı’yı rahmetle yad etti. Üniversite kütüphanesine kitap bağışında bulunan şahıs ve kurumlara teşekkürlerini ileterek aramızdan ayrılmış olanları rahmetle, yaşayan bağışçıları da şükranla andı. Rektör Karacoşkun üniversite bünyesinde “Kıraathane” kurulması çalışmalarının sürdüğünü, İnciraltı Kahveevi’ndeki bir odanın, öğrencilerin hem kahve içebilecekleri hem de kitap okuyabilecekleri bir alan olarak tahsis edildiğini belirtti. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinden Öğretim Görevlisi Yakup Alan ise konuşmasında kütüphaneciliğin tarihi üzerine bilgi vererek Türkiye’deki okur oranları ile üniversite kütüphanelerine ilişkin istatistiksel verileri paylaştı. Programda üniversitemiz öğrencilerinden Kürşat Yıldırım, Necip Fazıl’dan “Sakarya”, Tuğba Yolcu, Cahit Sıtkı’dan “Otuz Beş Yaş” şiirini okudu.

Kitap bağışçıları ödüllendirildi

Programda üniversite kütüphanesine kitap bağışında bulunan kişilere ya da vekillerine Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından plaketleri verildi. Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı merhum Mehmet Turgut’un plaketini yeğeni Arif Polat, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli’nin plaketini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, Av. Alaaddin Beyli’nin plaketini Baro Başkanı Av. Muammer Fazlıağaoğlu, merhum ilim adamı ve yazar Doç. Dr. Abdülvehap Öztürk’ün plaketini eşi Hatice Öztürk, merhum fikir adamı ve şair Nihat Ferah’ın plaketini eşi Nazmiye Ferah, üniversitemizden emekli Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Tarıkdaroğlu’nun plaketini Cahit İslamoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yalvaç plaketini Rektör Karacoşkun’un elinden aldı. Etkinlikte 2017 yılı içerisinde en çok kitap okuyan personel ve öğrenciler de ödüllendirildi. En çok kitap okuyan akademik personel Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Özgül Ekinci, En çok kitap okuyan idari personel KİTAM’dan Mehmet Tektuna ve en çok kitap okuyan öğrenci Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Gülizar Çelik, ödüllerini Rektör Karacoşkun’un elinden aldı. Program sonunda Kilis fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Rektör Karacoşkun ve beraberindekiler İlahiyat Fakültesi İhtisas Kütüphanesini de ziyaret ederek kütüphaneyle ilgili bilgi aldı.

Ayrıca Kütüphane Haftası nedeniyle 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cahit İslamoğlu ve personeli, Rektör Karacoşkun’a ziyarette bulundu.