Kütüphanenin içi de dışı da ‘kitap’

KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Çağ Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Kamil Güleç tarafından Karabük Üniversitesi kampüs alanı içerisine yaptırılan, bir örneği ABD’nin Kansas şehrinde olan Kamil Güleç Kütüphanesi yıllık 500 bin kişiye hizmet veriyor.

Mimarisinde kitap sırtı şeklinde yapılan, "Kitaplar, aklın çocuklarıdır", "İlmi olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer", "Bir kitap dünyadan daha geniştir çünkü maddeye düşünceyi de katar, Kitaplar hiç solmayacak güllerdir" gibi özlü sözlerin yer aldığı kütüphaneden, 1 yıl içinde yaklaşık 500 bin kişi faydalandı.

İçerisinde barındırdığı 75 bin basılı eserin yanı sıra aynı zamanda 6 milyon elektronik veriye de ulaşım sağlayan Türkiye’nin en modern kütüphanelerinden biri olan Kamil Güleç Kütüphanesi’nde binlerce kaynak arasında saniyeler içinde tarama yapan kiosk makineleri, öğrencilerin kendi kendine ödünç kitap alıp aynı zamanda iade edebildikleri self-chek sistemi de bulunuyor. Son teknolojiyle donatılan kütüphaneden alınan ve okunduktan sonra geri getirilen kitaplar, sterilize edilerek raflardaki yerlerine konulmasının ardından içerisinde sesli ve sessiz çalışma odaları da bulunuyor.

KBÜ Rektörü Refik Polat İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapların rafa dizilmiş şekliyle inşa edilen kütüphanenin uluslararası standartlara göre son teknolojiyle donatıldığını söyledi.

Hayırsever işadamı tarafından yaptırılan ve 1 yıl önce hizmete giren kütüphanenin konseptinin de çok farklı olduğunu kaydeden Rektör Polat, “Dışarıdan kitapların rafa dizilmiş şeklinde bir bina inşaatına sahip. Binanın görünüşü her ne kadar ilgi çekse de önemli olan bizim için binanın içinin nasıl kullanıldığı. Çağımız basılı kitaptan ziyade dijital kitaplara yöneldi. Bizim 60 binden fazla basılı kitabımız ve 6 milyon elektronik kitaba sahibiz. Yıllık 500 bin civarında bir giriş var. Bu bizi memnun ediyor ama bu sayı yeterli değil ve sayısının artarak kütüphanenin daha elverişli kullanılmasını istiyoruz” dedi.

Kütüphanenin uluslararası standarda göre dizayn edildiğini belirten Polat, “Gidip gördükçe ve bazı uygulamaları öğrendikçe yeni uygulamaları ekliyoruz. Grup ve sesli çalışma odaları ekledik. Türkiye’de bu konseptte başka bir kütüphane görmedik. Görüntü olarak en güzel kütüphaneye sahibiz. İçi de en güzel kullanılan Türkiye’deki kütüphanelerden birisi olur” diye konuştu.

Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencisi Nalan Göcen ise, hayırsever işadamı tarafından üniversitenin kuruluşunun 10. yılında hediye ettiği bir kütüphane olduğunu söyleyerek, “Hem iç hem de dış mimarisiyle dikkat çekiyor. 75 bin kaynak olup 6 milyon dijital ortamda envanter var. Öğrencilere büyük avantaj sağlıyor. Günlük 500 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. İçine girdiğinizde 75 bin kaynağın size verdiği haz paha biçilemez. Bu kaynakların sayesinde güzel araştırmalar yapabiliyoruz” dedi.