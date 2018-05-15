Kuveyt bir Katar vatandaşını Suudi Arabistan'a teslim etti

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Katar vatandaşlığı bulunan Suudi Arabistanlı Nevvaf Talal er-Reşid'in Suudi Arabistan'a teslim edildiğini duyurdu.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Reşid'in tesliminin Riyad yönetiminin talebi üzerine ve "iki ülke arasındaki karşılıklı güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde" geçen cumartesi günü gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından Reşid'e yöneltilen suçlamayla ilgili bilgi verilmedi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasının, Katar vatandaşlığı bulunan Suudi Arabistanlı Reşid'in gözaltına alındığı yönünde medyada dolaşan haberlerin ardından ilk resmi açıklama olduğu ifade ediliyor.
Katar'daki İnsan Hakları Ulusal Komitesi de pazar akşamı yaptığı açıklamada, Reşid'in ailesinin kendilerine "Suudi Arabistan makamlarının Nevvaf Talal er-Reşid isimli Katar vatandaşını resmi bir suçlama yöneltmeksizin keyfi olarak gözaltına aldığı" yönünde bir şikayet ilettiğini belirtti.
Ailenin, Reşid ile en son Kuveyt ziyareti sırasında iletişim kurduğu aktarıldı.
Reşid'e yönelik gözaltının, bazı Katar vatandaşlarının hedef alınması çerçevesinde gerçekleştiği ve "keyfi olarak tutuklanmaları için yalanların uydurulduğu" kaydedilen açıklamada, Körfez krizine işaret edildi.
Açıklamada ayrıca gözaltında bulunan Katar vatandaşının can güvenliğinden Suudi Arabistan makamları sorumlu tutuldu.
Nevvaf Reşid'in, 2003 yılında Cezayir'de öldürülen ünlü şair Talal er-Reşid'in oğlu olduğu belirtiliyor.
Katar daha önce de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu, Muhsin el-Kerbi isimli bir vatandaşını 21 Nisan'da Yemen ile Umman arasındaki sınır kapısında gözaltına almakla suçlamıştı. Ancak koalisyon güçleri bu kişinin (Katar vatandaşlığı bulunan) bir Yemenli olduğunu ifade etmiş ve Yemen hükümetiyle koordine halinde davranacaklarını kaydetmişti.
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