Kuveyt, Filipinler büyükelçisini dışişlerine çağırdı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in, Filipinli işçilerin ülkeye gönderilmesinin yasaklanması konusunda bilgi almak için Filipinler Büyükelçisini, dışişleri bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Carallah, yaptığı basın açıklamasında, Filipinler Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Villa'nın bakanlığa çağrıldığını belirterek, Filipinli işçilerin ülkeye gelişleri önündeki engelin kaldırılması için çabalamasını istediğini aktardı.

Carallah, Filipinler Devlet Başkanı'nın açıklamasında yer alan yanlış bilgiler ve bunu takip eden Filipinli işçilerin Kuveyt'e geliş izinlerinin askıya alınması kararı karşısındaki şaşkınlık ve üzüntüsünü ifade ettiği görüşmede, söz konusu kararın, iki ülke arasındaki seçkin ilişkinin tabiatıyla uyuşmadığı, ortak çıkarlara hizmet etmediğini vurguladı.

Filipinler Çalışma Bakanı, geçen cuma günü Yurt Dışı İstihdam İdarisi'ne Kuveyt'te çalışanlarda, yurt dışında istihdam sertifikasının verilmesinin askıya alınması yönünde talimat vermişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de geçen perşembe, Kuveyt'te Filipinli kadın çalışanlar arasında meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Kuveytli yetkililerle görüşmeler planladığını açıklamıştı.

2016'da yayınlanan resmi verilere göre, yurt dışında istihdam edilen 2,2 milyon Filipinlinin, 276 bini Kuveyt'te çalışıyor.

(AA)