Kuveyt, Filipinler Büyükelçisi'ni istenmeyen adam ilan etti

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Filipinlerin Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı istenmeyen adam ilan etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Manila'daki Kuveyt büyükelçisinin geri çağrıldığı ve ülkedeki Filipinler büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Filipinler Büyükelçisi'ne kararın tebliğ edildiğini ve en geç bir hafta içinde ülkeyi terk etmesinin gerektiği aktarıldı.

"Kuveyt'te ev işlerinde çalışan Filipinli bayan işçilerin ülkeden kaçırılmasında Filipinler Büyükelçiliği çalışanlarının karışmasının Kuveyt yasalarına, uluslararası anlaşmalara ve teamüllere meydan okumak olduğu" belirtilen açıklamada, bu davranışın ülkenin içişlerine müdahale anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Filipinler Büyükelçiliğinin yaptığı iddia edilen faaliyetlerin 1961'de imzalanan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ndeki hükümlerine aykırı olduğuna işaret edildi.

Bazı Kuveytlilerin evlerinde çalışan Filipinli hizmetçilerin kaybolmasıyla başlayan sorun, sosyal medyada evlerden Filipinli hizmetçi kadınların Filipinler Büyükelçiliği'ne ait diplomatik araçlar tarafından kaçırıldığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine diplomatik kriz haline dönüştü. Bir süredir Kuveyt Parlamentosu'nda üyelerin bir kısmı Filipinler Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istiyordu.